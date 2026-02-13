Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский

Вид на Женевское озеро Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля.

Как написало ранее издание Politico со ссылкой на источники, американские официальные лица полагают, что на предстоящих переговорах, "скорее всего, будет достигнут какой-то прогресс".

Также, по информации Politico, США дали понять Украине, что они не согласуют сделку по гарантиям безопасности, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о завершении конфликта. При этом собеседники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Киев.

Предыдущий, второй раунд переговоров по Украине прошел в Абу-Даби 4-5 февраля. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Песков ранее заявлял, что эти контакты РФ, США и Украины были конструктивными и очень сложными. Спецпосланнник американского президента Стив Уиткофф в свою очередь тоже сообщал, что переговоры были конструктивными, на них обсуждались методы соблюдения прекращения огня, если такое решение будет принято.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января. Российскую делегацию также возглавлял Костюков.



