Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА.

"Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале правительства Волгоградской области в пятницу.

По данным главы региона, также отмечаются падения обломков беспилотников на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

"Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения", - добавил Бочаров.

В ночь на четверг Бочаров сообщал об отражении ракетной атаки на регион, в результате падения обломков начался пожар, из-за угрозы детонации в поселке Котлубань объявили эвакуацию. Вечером того же дня жителям населенного пункта разрешили вернуться в свои дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Бочаров Волгоград
