Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области утвердил индексацию долга в 16,9 млрд рублей, присужденного Volkswagen AG (VW) по итогам судебного спора с Горьковским автозаводом (ныне - НАЗ) и ставшего основанием для локального банкротства германского автоконцерна в РФ.

Как говорится, в судебной картотеке, суд 11 февраля (резолютивная часть) удовлетворил заявление нового взыскателя долга - ООО "Камея" - и вынес решение о взыскании с VW 1,53 млрд рублей "в порядке индексации присужденной денежной суммы".

VW пытался приостановить рассмотрение требования об индексации до вердикта Верховного суда (ВС) РФ по кассационной жалобе концерна на решения о взыскании с него долга в пользу российского автозавода, но суд в этом ходатайстве отказал.

Как сообщалось, Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2024 года вынес решение о взыскании с VW в пользу Горьковского автозавода 16,9 млрд рублей убытка и 40 тыс. евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода. Апелляция подтвердила его в декабре того же года.

Горьковский автозавод требовал с VW 28,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Volkswagen считает решение российского суда о взыскании с него 16,9 млрд рублей по заявлению Горьковского автозавода неправомерным, а процедуру локального банкротства в РФ - необоснованной.

"Камея" стала процессуальным правопреемником Горьковского автозавода как взыскатель присужденного VW долга, заключив с автозаводом договор уступки права (требования). За переход права денежного требования "Камея" заплатила Горьковскому автозаводу 120 млн рублей.

Судебное решение о процессуальной замене взыскателя вступило в силу в августе прошлого года, а в сентябре Арбитражный суд Москвы по заявлению "Камеи" открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы концерна, расположенной на территории РФ и связанной с ней.

Volkswagen Горьковский автозавод Нижегородская область
