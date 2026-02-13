Поиск

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Крыму двух членов запрещенной в РФ террористической организации, которые занимались вербовкой среди мусульман.

Как сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанные "проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии".

В ходе конспиративных собраний они вербовали "в свои ряды жителей России из числа местных мусульман для их последующего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата", сказали в ЦОС.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности МТО.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России.

