Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск рейсов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, добавил Кореняко.

Ранее представитель Росавиации сообщал, что аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск рейсов.