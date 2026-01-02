Поиск

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что согласно действующему NOTAM аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Краснодар Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды

Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

 Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });