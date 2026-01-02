Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что согласно действующему NOTAM аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.