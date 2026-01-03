Поиск

Глава "Росатома" заявил, что продажа вырабатываемой ЗАЭС электроэнергии может быть предметом переговоров

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Продажа электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, может быть предметом переговоров, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Что касательно коммерческой деятельности, собственно, продажи электроэнергии, я могу лишь процитировать президента о том, что на определенных условиях, при определенных обстоятельствах, даже в том числе продажи ее и на территорию Украины, это может быть предметом переговоров", - сказал Лихачев в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отрывок которого был опубликован в телеграм-канале "Вестей" в субботу.
"Американская сторона демонстрирует интерес к этой работе, мы отвечаем взаимностью на этот интерес, но на интерес коммерческого использования при соблюдении всех интересов РФ", - отметил Лихачев.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Алексей Лихачев ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды

Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

 Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });