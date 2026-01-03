Глава "Росатома" заявил, что продажа вырабатываемой ЗАЭС электроэнергии может быть предметом переговоров

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Продажа электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, может быть предметом переговоров, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Что касательно коммерческой деятельности, собственно, продажи электроэнергии, я могу лишь процитировать президента о том, что на определенных условиях, при определенных обстоятельствах, даже в том числе продажи ее и на территорию Украины, это может быть предметом переговоров", - сказал Лихачев в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отрывок которого был опубликован в телеграм-канале "Вестей" в субботу.

"Американская сторона демонстрирует интерес к этой работе, мы отвечаем взаимностью на этот интерес, но на интерес коммерческого использования при соблюдении всех интересов РФ", - отметил Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").