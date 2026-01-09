МАГАТЭ начало консультации с РФ и Украиной о прекращении огня возле ЗАЭС для ремонта
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МАГАТЭ инициировало консультации с Москвой и Киевом о создании близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) временной зоны прекращения огня для ремонта 330-киловольтной линии электропередачи, сообщил в пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ инициировало консультации с целью создания временной зоны прекращения огня в районе, где была повреждена последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия электропередачи ЗАЭС", - говорится в пресс-релизе.
Гросси выразил уверенность в том, что стороны продолжат конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ для проведения ремонтных работ.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").