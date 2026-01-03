Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин и автобусов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Возобновлено движение автобусов и легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, закрытой с 1 января, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:50 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

С 9:40 мск 1 января из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии дорога была закрыта для всех видов транспорта.