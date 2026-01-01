Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта в Северной Осетии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги запрещено до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 9:40 1 января 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.