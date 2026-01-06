Первые три запуска модулей Российской орбитальной станции переведут с Восточного на Байконур

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей Российской орбитальной станции (РОС) планируется перевести с космодрома Восточный на космодром Байконур, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей. Дополнительно с космодрома Байконур планируется осуществлять запуски транспортных пилотируемых кораблей "Союз РОС", - сказал он журналистам во вторник.

"Все остальные запуски по пилотируемой программе, в том числе пилотируемых транспортных кораблей, транспортных грузовых кораблей "Прогресс РОС", базового и целевых модулей будут осуществляться с космодрома Восточный", - заявил Мантуров.

По его словам, в ходе работы по изменению орбиты РОС "одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома Восточный в рамках реализации проекта".

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением.

В ходе заседания Совета по космосу РАН заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что сборка РОС в составе МКС позволит на начальном этапе воспользоваться инфраструктурой российского сегмента МКС, в первую очередь за счет многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который войдет в состав РОС, и "обеспечит, в том числе, преемственность научных экспериментов на орбите".

Крикалев сообщил, что для развертывания РОС и ее транспортно-технического обслуживания будут задействованы возможности как космодрома Восточный, так и Байконура.

5 декабря Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.