Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

Здание МИД РФ в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - МИД РФ пожелал успехов избранной уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, подтвердил готовность оказывать Венесуэле поддержку и выступил за деэскалацию ситуации вокруг этой страны на основе диалога и Устава ООН.

"Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и Правительством. Желаем успехов уполномоченному Президенту Д. Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач. Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что "Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне".

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН", - говорится в заявлении МИД РФ.

В конце прошлой недели американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Мадуро эти обвинения отвергает.

Вице-президент Венесуэлы Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны.