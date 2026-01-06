"Нестле Россия" из предосторожности отзывает ограниченное количество партий детского питания

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Компания "Нестле Россия", представляющая в РФ интересы Nestle, добровольно отзывает на территории РФ ограниченное количество продукции детского питания - сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий.

"Данный отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью мер по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания, осуществляемому компанией Nestle в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика", - сообщается в ее пресс-релизе.

Компания отмечает, что, несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании Nestle по снижению потенциальных рисков ООО "Нестле Россия" с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции детского питания.

"Решение об отзыве продукции принято в качестве меры предосторожности и в соответствии со строгими протоколами качества и безопасности компании", - говорится в пресс-релизе.

ООО "Нестле Россия" "проинформировало Роспотребнадзор и предоставляет регулятору, потребителям и клиентам всю необходимую информацию о предпринимаемых компанией мерах на российском рынке".

Компания определит порядок, в соответствии с которым потребители смогут возвратить продукцию отзываемых партий, и разместит соответствующую информацию на своем сайте.