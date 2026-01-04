Небольшое землетрясение произошло в Сочи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Лазаревском районе Сочи произошло небольшое землетрясение, сообщили "Интерфаксу" в геофизической службе Российской академии наук (РАН) в воскресенье.

"На побережье Лазаревского района произошло землетрясение магнитудой 4,1", - сказал представитель службы.

Он уточнил, что землетрясение прошло по побережью, протяженностью 40 км.

"Землетрясение произошло на глубине 10 км", - сказал собеседник.

По его словам, помимо Сочи, толчки ощущались в Анапе и Туапсе.