Небольшое землетрясение произошло в Сочи
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Лазаревском районе Сочи произошло небольшое землетрясение, сообщили "Интерфаксу" в геофизической службе Российской академии наук (РАН) в воскресенье.
"На побережье Лазаревского района произошло землетрясение магнитудой 4,1", - сказал представитель службы.
Он уточнил, что землетрясение прошло по побережью, протяженностью 40 км.
"Землетрясение произошло на глубине 10 км", - сказал собеседник.
По его словам, помимо Сочи, толчки ощущались в Анапе и Туапсе.