Путин заявил, что взрыв на Савеловском вокзале могли совершить дистанционно

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что исполнитель подрыва сотрудников ДПС на Савеловском вокзале скорее всего был завербован через интернет, а взрыв был осуществлен дистанционно.

"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует конечно дополнительной работы с вашей стороны, но уже ясно (...) обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки", - сказал он.

"Скорее всего он (исполнитель) и не знал ничего", - отметил президент.

Прохожий подорвал неизвестное устройство рядом с машиной ГАИ рядом с Савеловским вокзалом вскоре после полуночи. Погиб один сотрудник ГАИ и исполнитель взрыва, еще двое автоинспекторов были ранены. По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудников правоохранительных органов.