Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море

Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

"Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря - это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

Он добавил: "Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке". Об этом, заметил Путин, продолжится разговор в закрытом режиме.

Путин подчеркнул, что противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение. "Никак не получается. А так хочется, жить без этого не могут, или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России, ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют", - сказал президент РФ.

