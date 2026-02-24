ФСБ поручено усилить защиту чиновников Минобороны и лидеров общественного мнения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Федеральной службе безопасности вместе с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, заявил на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин.

"Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах, - сказал он. - В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим".

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов", - сказал также президент.

Он отметил, что при этом важно действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти.