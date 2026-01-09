Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 9 января

Ночной обстрел ВСУ Белгородской области, поддержка Трампом законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, встреча Кирилла Дмитриева с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества, около 200 тыс. - без воды. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что все аварийные бригады работают на местах. В ближайшее время будет проведено заседание оперативного штаба по ситуации в регионе.

- Дональд Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО. Также он в очередной раз выразил мнение, что если бы не его действия, то РФ взяла бы под контроль всю Украину.

- Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток отразили две украинские контратаки в районе Купянска Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма. По его словам, потери ВСУ составили: свыше 10 военнослужащих и боевая бронемашина HMMWV производства США.

- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить план по Украине. Axios информирует, что Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев по этой теме.

- Экипаж Crew-11 досрочно вернется на Землю из-за здоровья одного из астронавтов. По данным NASA, в среду днем у астронавта, имя которого не раскрывается, возникли проблемы со здоровьем на борту орбитального комплекса. Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Новости

