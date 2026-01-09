Поиск

Электроснабжение нарушено в шести районах Брянской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Непогода привела к нарушениям электроснабжения в шести муниципальных районах Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в пятницу.

"Прошедший ночью ледяной дождь стал причиной аварий на электросетях. В настоящее время электроснабжение нарушено в шести муниципальных образованиях региона. На аварийно-восстановительных работах задействовано 69 бригад, 329 человек и 103 единицы техники", - написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз добавил, что последствия непогоды устраняют в круглосуточном режиме. Для борьбы со стихией на территории области на муниципальных и региональных дорогах задействованы 589 единиц различной техники.

Брянская область Александр Богомаз
