Восстановлено электроснабжение большей части обесточенных районов Брянской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение свыше 60% потребителей Брянской области, ранее обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила губернатор региона Александр Богомаз.

"В работах задействованы 69 бригад "Брянскэнерго": 329 специалистов и 103 единицы спецтехники. Они будут вестись круглосуточно до полнейшего восстановления электроснабжения всех потребителей", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Богомаз отметил, что в регионе подключены резервные источники питания, работает оперативный штаб, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Ранее губернатор сообщил, что в пятницу из-за непогоды было нарушено электроснабжение в шести районах региона.