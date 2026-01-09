Поиск

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Копилку выдающихся достижений российских Вооруженных сил пополнил рекордный полет экипажей дальней противолодочной авиации смешанного авиакорпуса Северного флота, выполненный в 2025 году, сообщил в пятницу флот.

"За выполнение уникальной задачи - первой в истории Военно-морского флота дозаправки в воздухе самолета Ту-142МК в районе Северного полюса экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

По ее данным, задача была выполнена в рамках одного из учений ВМФ.

"Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили специальный полет в отдаленный район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налёт составил порядка 30 часов", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, "выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки".

Ту-142 - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяженности. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12 550 км, боевой радиус действия - 6 400 км.

Российская стратегическая авиация - ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Северный флот Ту-142 Арктика Северный полюс Северный Ледовитый океан
