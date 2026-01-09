Пять районов Калужской области частично без электричества из-за непогоды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты "Калугаэнерго" устраняют локальные отключения электричества в пяти районах Калужской области: Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Хвастовичском и Юхновском, сообщило правительство региона в пятницу в своем телеграм-канале.

"Сейчас действует особый режим: 27 бригад работают непрерывно - это 135 человек, 42 единицы техники. Готовы 51 резервный источник питания для соцобъектов. Работает штаб по обмену данными с МЧС и властями, мониторингом погоды", - информирует правительство.

Калужская область захвачена мощным циклоном "Фрэнсис", который принес в регион сильный снегопад.