Электроснабжение более 90% оставшихся без света жителей Калужской области восстановлено

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение более 90% жителей Калужской области, оставшихся без света из-за непогоды, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Первоочередная задача - восстановить работу поврежденных электросетей. Серьезных сбоев не зафиксировано. Электроснабжение более 90% жителей, которые остались без света накануне, восстановлено. Завершаются работы в пяти районах", - написал он.

Региональные дороги расчищают более 190 единиц техники. Расчистка улиц и вывоз снега продолжается в муниципалитетах: так, в Калуге работает 120 единиц техники, в Обнинске - 60 единиц.

Согласно опубликованному предупреждению регионального управления МЧС, очень сильный снег и сильный гололед могут продолжаться в регионе до конца суток.