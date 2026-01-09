Военные РФ с 3 по 9 января нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам на Украине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России с 3 по 9 января нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ.

"С 3 по 9 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ", - сказано в его сообщении, распространенном в пятницу.

Этими ударами поражены также склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения БПЛА дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.