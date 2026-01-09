Поиск

Минобороны РФ заявило, что за неделю взяты под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение недели установили контроль над пятью населенными пунктами - в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировкой войск "Север" взят под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области, "Запад" - Подолы в Харьковской области, "Южной" - Бондарное Донецкой Народной Республики.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области", - заявили в ведомстве в пятницу.

В Минобороны отметили, что в ходе боев за населенный пункт Зеленое занят район обороны ВСУ площадью свыше 8 кв. км.

"Противник силами отдельных штурмовых групп предпринял пять контратак в попытке вернуть утраченные позиции. В результате грамотных действий подразделений группировки "Восток" все атаки были отражены. Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и техники. Освобождение населенного пункта Зеленое имеет важное тактическое значение", - говорится в сообщении ведомства.

