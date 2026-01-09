Поиск

Число жертв ДТП с автобусом в Коми возросло до двух

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ДТП с автобусом в Коми унесло жизни двух человек, пятеро пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

В результате происшествия погиб 62-летний водитель автомобиля Renault. Его 68-летняя пассажирка позже скончалась в больнице от полученных травм. Различные травмы получили пять пассажиров автобуса - девятилетняя девочка, два девятилетних мальчика, женщины 43 и 45 лет.

Как сообщалось, ДТП произошло 8 января на 120-м км трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск в Корткеросском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом Scania.

В результате происшествия погиб водитель легковушки. В автобусе ехала группа из 18 сыктывкарских школьников и 13 родителей, они направлялись на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь. После столкновения автобус съехал в кювет. Водитель и родители эвакуировали детей из машины.

Следователи и прокуратура организовали проверки.

Коми
