В Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми

Место ДТП в Коми Фото: ТГ-канал прокуратуры Коми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Корткеросском районе Коми экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем на 120-м километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск, один человек погиб, сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом и погиб. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

По факту началась доследственная проверка.

Свою проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство Коми уточняет, что ДТП произошло на дороге "Усть-Кулом – Сыктывкар" в районе поселка Подтыбок. Прокуроры дадут оценку деятельности организации, обслуживающей участок дороги в зимних условиях, а также проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе регламентирующего перевозки несовершеннолетних.

Министерство образования региона сообщило, что в автобусе Scania ехала группа из 18 сыктывкарских школьников и 13 родителей, они направлялись на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Водитель и родители вывели детей наружу.