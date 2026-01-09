"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" устраняют последствия неблагоприятных погодных условий в регионах, сообщается в телеграм-канале "Россети Центр" в пятницу.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. В этих регионах зафиксированы локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной снеговой нагрузкой на линии электропередачи", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 769 бригад в составе 2 562 специалистов, задействовано чуть более 1 тыс. единиц специальной и высокопроходимой техники.

Отмечается, что работы организованы в круглосуточном режиме, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. Ход восстановительных мероприятий координируют оперативные штабы. При необходимости к восстановлению привлекаются дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений компаний.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов и подразделениями МЧС. Приоритет отдается восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, подчеркивают в энергокомпании.