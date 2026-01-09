Поиск

"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" устраняют последствия неблагоприятных погодных условий в регионах, сообщается в телеграм-канале "Россети Центр" в пятницу.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. В этих регионах зафиксированы локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной снеговой нагрузкой на линии электропередачи", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 769 бригад в составе 2 562 специалистов, задействовано чуть более 1 тыс. единиц специальной и высокопроходимой техники.

Отмечается, что работы организованы в круглосуточном режиме, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. Ход восстановительных мероприятий координируют оперативные штабы. При необходимости к восстановлению привлекаются дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений компаний.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов и подразделениями МЧС. Приоритет отдается восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, подчеркивают в энергокомпании.

Россети
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Минобороны РФ заявило о взятии за неделю под контроль пяти населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

 МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

 В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });