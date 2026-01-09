Поиск

Нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливают в Ярославской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Локальные нарушения электроснабжения произошли в пятницу в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском округах Ярославской области, сообщила глава региона Михаил Евраев в телеграм-канале.

"Для восстановления подачи электроэнергии задействованы более 140 человек, свыше 55 единиц спецтехники, в том числе вездеходы и автовышки для работы в сложных условиях. В случае необходимости используем резервные источники питания для обеспечения больниц, ФАПов и котельных", - написал он.

Энергетики работают в усиленном режиме, добавил Евраев.

