Восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение в Ярославской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Ярославской области после сильного снегопада, сообщила пресс-служба филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" в субботу.

"Все повреждения на линиях электропередачи 10 кВ, спровоцированные прошедшим по территории Ярославской области восточноевропейским циклоном "Фрэнсис" с аномальным снегопадом и порывами ветра до 15 м/с, устранены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе филиала отметили, что электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, а также восстанавливать нормальную схему электроснабжения, убирать деревья, нависающие над проводами, в связи с чем могут наблюдаться кратковременные перерывы в электроснабжении.

Как сообщал ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев, накануне в регионе из-за разгула стихии было нарушено электроснабжение в трех муниципальных округах: в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском.