Транскам открыли для легкового транспорта
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспорта по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение легковых автомобилей на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 16:30 9 января", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии и Южной Осетии Транскам и Военно-Грузинская дорога были закрыты для движения всех видов автотранспорта до особого распоряжения.
Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.