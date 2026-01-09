Транскам открыли для легкового транспорта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспорта по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение легковых автомобилей на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 16:30 9 января", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии и Южной Осетии Транскам и Военно-Грузинская дорога были закрыты для движения всех видов автотранспорта до особого распоряжения.