Поиск

Военно-Грузинскую дорогу и Транскам в Осетии закрыли для всех видов транспорта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспортных средств на участках Военно-Грузинской дороги и Транскавказской автомагистрали временно приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии и Южной Осетии Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для движения всех видов автотранспорта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Как сообщалось, в ближайшие сутки в Северной Осетии ожидается усиление ветра, особенно в горных и предгорных районах.

Военно-Грузинская дорога Транскам Северная Осетия МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило, что за неделю взяты под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

 В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры

Что произошло за день: четверг, 8 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });