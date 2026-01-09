Военно-Грузинскую дорогу и Транскам в Осетии закрыли для всех видов транспорта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспортных средств на участках Военно-Грузинской дороги и Транскавказской автомагистрали временно приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии и Южной Осетии Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для движения всех видов автотранспорта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Как сообщалось, в ближайшие сутки в Северной Осетии ожидается усиление ветра, особенно в горных и предгорных районах.