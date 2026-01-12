В России ввели новые направления господдержки малого агробизнеса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство в 2026 году сохранило все ранее действовавшие меры поддержки малого агробизнеса и ввело несколько новых, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"В 2026 году появилось несколько новых направлений поддержки малого агробизнеса. Во-первых, это финансовая поддержка на создание и модернизацию небольших сельских пекарен. Во-вторых, малым предприятиям будет возмещаться до 60% расходов на приобретение газопоршневых установок. Их использование дает возможность до 50% сокращать расходы на электроэнергию и теплоснабжение, а также обеспечивает бесперебойное электропитание. Это помогает наращивать производственные мощности", - заявил Патрушев.

Кроме того, значимой для малого бизнеса в сельском хозяйстве является поддержка сбыта продукции, отметил он. "В 2026 году субсидии начнут получать агроагрегаторы. Задача этих предприятий - помочь фермерской продукции оперативно попадать на полки торговых сетей. Сейчас в нашей стране действуют порядка 80 таких организаций", - сообщил Патрушев.

Вице-премьер подчеркнул, что малые предприятия имеют доступ абсолютно ко всем механизмам государственной финансовой поддержки. "И отдельно для них, в том числе для хозяйств населения, предусмотрен защищенный лимит средств в программе льготного кредитования, - сказал он. - Дополнительно для организаций малых форм есть комплекс адресных мер - в частности, гранты и субсидии на организацию производства, переработки, сбыта продукции, а также на поддержку кооперации".

Как напомнил Патрушев, с 2026 года, все меры поддержки для малого бизнеса в АПК консолидированы в одном федеральном проекте. "Это, прежде всего, позволит закрепить отдельный лимит финансирования. В текущем году его объем составит 14,5 млрд рублей", - сказал он, отметив, что консолидация инструментов поддержки ускорит доведение средств до конечных получателей и упростит их администрирование.