Мишустин назвал малый агробизнес первоочередным получателем господдержки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Господдержка для предприятий малого агробизнеса должна предоставляться в первоочередном порядке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Прошу особое внимание уделить соблюдению финансовой дисциплины при реализации всех проектов и намеченных мер. Малые предприятия зачастую находятся в зоне риска, поскольку нуждаются в дополнительном финансировании. И поэтому господдержку надо выделять в первоочередном порядке", - сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что с 2026 года в стране началась реализация нового федерального проекта, нацеленного на развитие малого агробизнеса. "Правительство дополнило правила предоставления субсидий сразу в двух областях - на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса, - сказал он. - Там целый комплекс мер. Среди новых - частичное возмещение затрат при организации малой сельской пекарни и внедрении газопоршневой установки".

По словам Мишустина, средства на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены значительные. "На 2026 год - почти 14 млрд рублей для небольших агропредприятий. И 730 млн рублей - на сельский туризм", - сказал он.