Иранские спецслужбы заявили о перехвате "незаконной" партии комплектов оборудования Starlink

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Иранские спецслужбы заявили, что перехватили в приграничном районе крупную партию комплектов спутникового интернета Starlink, которые, как утверждается, предназначались для "шпионских и диверсионных операций" внутри страны, сообщает BBC.

Отмечается, что некоторые иранцы используют спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, хотя власти пытаются заглушить сигналы с помощью помех. Использование этого устройства в Иране является незаконным.

Как сообщил во вторник иранский государственный телеканал, груз был ввезен в Иран "незаконно из соседней страны". Среди изъятого оборудования были 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала BTS, 743 модема 5G различных марок и 799 мобильных телефонов нового поколения. В видеоролике, сопровождающем сообщение, показаны коробки с электронным оборудованием, на некоторых из которых есть логотип Starlink.

