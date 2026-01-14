Косачев считает, что Трампу не обойтись без Конгресса, если США станут стороной соглашений по Украине

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Если США станут стороной юридически обязывающих соглашений по Украине, президенту Дональду Трампу не удастся обойтись без участия Конгресса, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Что же до "сделок" Трампа, позиция России хорошо известна: мы ведем переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, основанном на юридически обязывающих международных договорах. Здесь Трампу уж никак не обойтись без Конгресса, если и когда США будут стороной этих соглашений", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

Как отметил сенатор, на фоне событий в Венесуэле, "перехватов судов и притязаний на Гренландию Трамп "прославился" фразой: "мне не нужно международное право".

"Да, фигура президента имеет большое значение в конституционном устройстве США. Более того, Трамп присвоил себе монополию на толкование права, издав в феврале 2025 года исполнительный указ, согласно которому авторитетное толкование права должно осуществляться президентом, а всем остальным должностным лицам в исполнительной власти "запрещается занимать правовую позицию, противоречащую этим толкованиям". Другими словами, любое инакомыслие чиновников по вопросам права было исключено", - написал Косачев.

По его словам, на практике это означает, что вместо международных договоров в классическом понимании "США будут прибегать к "исполнительным соглашениям" (executive agreements) - "джентльменским соглашениям", заключаемых президентом без согласия Сената и не имеющих обязательной юридической силы". Это то, что сам Трамп называет "сделками" (deals), отметил Косачев.

"Но, несмотря на мощь президента, его власть небезгранична. Ещё один уровень правопонимания, с которым Трампу придется считаться под угрозой неудачи на выборах для республиканцев или даже импичмента, существует в Конгрессе США, а точнее - в Сенате. Для Сената международное право по-прежнему существует, поскольку Конституция США (статья II, раздел 2) наделяет 2/3 сенаторов правом советовать и давать согласие президенту заключать обязательные для США международные договоры. Условно говоря, ратифицировать", - заметил сенатор.

"Только после такой процедуры, и не раньше, договор инкорпорируется в федеральное законодательство и становится обязательным, в том числе для судебной власти", - подчеркнул он.

По мнению Косачева, ещё одним ограничителем для Трампа может стать Верховный суд США, "который принципиально согласен с обязательностью международного права, хоть и дозирует его применение от случая к случаю".

"Ведь США - страна с прецедентным правом, которое складывалось веками и которое нельзя отменить или запретить", - написал он.

Таким образом, по словам Косачева, монополия нынешнего американского лидера на толкование права далеко не абсолютна.

"За это могут ухватиться противники самого Трампа как из числа демократов, так и его единомышленники в Конгрессе или Верховном суде, для которых февральский указ 2025 года вовсе не указ. При этом перспектив полностью подмять под себя конгрессменов и судей не просматривается", - полагает вице-спикер Совета Федерации.