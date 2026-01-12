Поиск

Трамп заявил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия перейдет под контроль Вашингтона.

"Так или иначе мы получим Гренландию", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, соответствующая аудиозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

В ночь на субботу американский лидер заявил, что если Штаты не будут контролировать Гренландию, это сделают Россия или Китай. По его словам, в районе острова часто видят корабли и подлодки РФ и КНР. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - добавил Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе встретится властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.

США Дональд Трамп Гренландия
