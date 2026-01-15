В Туле после гибели пяти человек в октябрьской аварии трамвая возбудили дело о халатности

Трамвай сошел с рельсов из-за плохого контроля за их состоянием, выяснили прокуроры

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии с участием трамвая и маршрутных такси 31 октября на Пролетарском мосту в Туле, в результате которого 5 человек погибли и более 20 пострадали, сообщила областная прокуратура.

Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей (ч.3 ст.293 УК) в отношении неустановленных должностных лиц администрации Тулы, городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКП "Тулгорэлектротранс".

Прокурорская проверка выявила, что трамвай сошел с рельсов произошел из-за "ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами обязанностей по осуществлению контроля за содержанием муниципального имущества - рельсовых путей".

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области. Кроме этого, прокуратура внесла главе администрации Тулы, руководителю МКП "Тулгорэлектротранс" представления с требованием устранить нарушения.

Трамвай, две маршрутки и две легковые машины столкнулись на Пролетарском мосту утром 31 октября. Погибли пять человек, еще два десятка пострадали. Все погибшие находились в одной из маршруток. Сообщалось, что авария произошла в результате схода трамвая с рельсов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).