Поиск

В Туле после гибели пяти человек в октябрьской аварии трамвая возбудили дело о халатности

Трамвай сошел с рельсов из-за плохого контроля за их состоянием, выяснили прокуроры

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии с участием трамвая и маршрутных такси 31 октября на Пролетарском мосту в Туле, в результате которого 5 человек погибли и более 20 пострадали, сообщила областная прокуратура.

Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей (ч.3 ст.293 УК) в отношении неустановленных должностных лиц администрации Тулы, городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКП "Тулгорэлектротранс".

Прокурорская проверка выявила, что трамвай сошел с рельсов произошел из-за "ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами обязанностей по осуществлению контроля за содержанием муниципального имущества - рельсовых путей".

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области. Кроме этого, прокуратура внесла главе администрации Тулы, руководителю МКП "Тулгорэлектротранс" представления с требованием устранить нарушения.

Трамвай, две маршрутки и две легковые машины столкнулись на Пролетарском мосту утром 31 октября. Погибли пять человек, еще два десятка пострадали. Все погибшие находились в одной из маршруток. Сообщалось, что авария произошла в результате схода трамвая с рельсов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

Тула Пролетарский мост МКП "Тулгорэлектротранс"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России

Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

 Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8141 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });