Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она отметила, что "фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения".

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала официальный представитель СКР.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны РФ с 2015 по 2024 год.



