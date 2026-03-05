Поиск

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она отметила, что "фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения".

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала официальный представитель СКР.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны РФ с 2015 по 2024 год.


Минобороны РФ Светлана Петренко Руслан Цаликов СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

 Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество

Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 500 на 500

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Около 6000 транзитных туристов все еще не могут вернуться в Россию

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

 В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 411 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });