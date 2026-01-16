Поиск

Глава Минсельхоза спрогнозировала увеличение сбора зерна в 2026 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз в 2026 году ожидает увеличения сбора зерна, но все будет зависеть от погоды.

"Мы вообще ждем больше, мы должны делать больше", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам, отвечая на вопрос, будет ли урожай этого года на уровне прошлого года.

Она напомнила, что в соответствии с указом президента АПК должен увеличить производство продукции на 25% к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

Но многое зависит от погоды, которая в последние годы осложняет ситуацию возвратными заморозками, засухой и другими неприятными явлениями.

"Но мы учимся ею управлять", - сказала она.

Говоря о влиянии сильных снегопадов на юге на состояние посевов озимых культур, Лут заявила, что пока все хорошо, ситуация контролируется. "Дмитрий Николаевич (Патрушев, вице-премьер - ИФ) поехал в Краснодарский край, говорит, что все 100% посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии. Такого не было уже давно", - сказала министр.

При этом она не исключила, что ситуация может измениться из-за погоды.

В 2025 году, по предварительным данным Росстата, Россия собрала 139,4 млн тонн зерна, в том числе 91,4 млн тонн пшеницы.

