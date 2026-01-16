Поиск

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 21 января останется нулевой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 21 января вторую неделю подряд останется нулевой. Срок ее действия - по 27 января включительно, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также остались нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $227,7 за тонну на пшеницу ($229,2 за предыдущий период), $203,8 - на ячмень ($219,6), $199,6 - на кукурузу ($200,6).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
