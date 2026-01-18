Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 63 беспилотника ВСУ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили с 23:00 до 7:00 мск 63 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве уточнили, что 23 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью; 13 - над Брянской; по 6 - над Ростовской областью и Северной Осетией; по 4 - над Астраханской и Волгоградской областями; 2 - над Курской областью и по одному - над Рязанской областью, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.