Три человека пострадали в Беслане из-за падения обломков БПЛА

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков беспилотника на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, каждому из пострадавших оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в воскресенье Меняйло сообщал, что обломки дрона упали на крышу пятиэтажки в Беслане. Были эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медпомощью. Повреждены крыша и окна здания.