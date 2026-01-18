Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Челябинской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Утечка паров газовоздушной смеси привела к взрыву в жилом доме в селе Кадымцево Челябинской области, произошло обрушение конструкций, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения в жилом доме на двух хозяев. (...) Произошло обрушение строительных конструкций на площади 63 кв. м. Под завалами находился мужчина (в сознании)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пострадавшего деблокировали и передали медицинским работникам. На месте находятся силы муниципального звена РСЧС, в том числе сотрудники МЧС России.