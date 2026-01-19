Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в понедельник, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий приостановил работу паром, а также катера на линии "Радиогорка - Артбухта".