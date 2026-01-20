Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский энергетический экспорт продолжает испытывать внешнее давление, но смог адаптироваться в нему за счет перенаправления значительной части поставок в дружественные страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности.

Он отметил, что "некоторые сегменты в этой сфере (энергетического экспорта - ИФ) не обладают высокой гибкостью, и для перенаправления потоков им требуются более долгосрочные и дорогостоящие усилия".

"Тем не менее, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия продемонстрировала высокий уровень эффективности адаптации к санкциям, значительная часть потоков энергоносителей была ориентирована на дружеские государства. Доля опорных стран тут за последние три года выросла вдвое - до 80% в первом полугодии 2025 года", - сообщил премьер-министр.

Говоря о несырьевом неэнергетическом экспорте, Мишустин напомнил, что перед правительством стоит задача увеличить ННЭ на 67% к 2030 году "в значительной мере за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК, при этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема".

По итогам десяти месяцев 2025 года, по его словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ вырос почти на 10% - до более 10 трлн рублей, из которых на дружественные страны пришлось 86%. Основным источником роста стали машиностроение, химическая индустрия и металлургия.

Доля расчетов в национальных валютах во внешнеторговом обороте РФ за десять месяцев 2025 года составила 85% (по основным экспортным партнерам показатель достигает 90%), при этом на российский рубль приходится свыше 50% расчетных операций, сказал Мишустин.