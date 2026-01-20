Поиск

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский энергетический экспорт продолжает испытывать внешнее давление, но смог адаптироваться в нему за счет перенаправления значительной части поставок в дружественные страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности.

Он отметил, что "некоторые сегменты в этой сфере (энергетического экспорта - ИФ) не обладают высокой гибкостью, и для перенаправления потоков им требуются более долгосрочные и дорогостоящие усилия".

"Тем не менее, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия продемонстрировала высокий уровень эффективности адаптации к санкциям, значительная часть потоков энергоносителей была ориентирована на дружеские государства. Доля опорных стран тут за последние три года выросла вдвое - до 80% в первом полугодии 2025 года", - сообщил премьер-министр.

Говоря о несырьевом неэнергетическом экспорте, Мишустин напомнил, что перед правительством стоит задача увеличить ННЭ на 67% к 2030 году "в значительной мере за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК, при этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема".

По итогам десяти месяцев 2025 года, по его словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ вырос почти на 10% - до более 10 трлн рублей, из которых на дружественные страны пришлось 86%. Основным источником роста стали машиностроение, химическая индустрия и металлургия.

Доля расчетов в национальных валютах во внешнеторговом обороте РФ за десять месяцев 2025 года составила 85% (по основным экспортным партнерам показатель достигает 90%), при этом на российский рубль приходится свыше 50% расчетных операций, сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });