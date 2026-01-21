РФ рассчитывает своевременно получить итоги обсуждений украинского урегулирования

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на своевременное получение всей информации об итогах обсуждений между американцами, европейцами и представителями Украины тематики урегулирования.

"Важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами, между украинцами и европейцами. Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, "в каком состоянии сейчас в принципе находятся переговоры об украинском урегулировании".

Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают получить информацию по итогам упомянутых обсуждений своевременно.

Журналисты также поинтересовались, стоит ли на этой неделе ожидать встречу президента РФ Владимира Путина с американскими представителями.

"Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем", - ответил Песков.

Ранее сообщалось, что даты поездки представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не определены, но Кремль ждет этого визита.