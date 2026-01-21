В ДНР восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Восстановлена подача электроэнергии в населенных пунктах Донецкой народной республики, более тысячи котельных возобновили работу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Стабилизировали подачу электроэнергии в регионе после атак противника на объекты энергетической инфраструктуры. В работе 1227 котельных. Потребители получают электроэнергию в штатном режиме", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Ранее стало известно, что в результате ударов по ключевым узлам электроснабжения ДНР в ряде населенных пунктов к утру 19 января были обесточены 1,2 млн жителей региона.