В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России предлагается внести изменения в правила назначения единого пособия многодетным семьям и позволить сохранить им право на него при незначительном превышении уровня доходов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что предлагается – внести изменения в правила назначения единого пособия. Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер напомнила, что единое пособие – ключевая мера поддержки малообеспеченных семей с детьми, у которых среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума. В 2025 году пособие ежемесячно выплачивалось 4,9 млн семей в отношении 9,7 млн детей в возрасте до 17 лет.

Размер единого пособия привязан к региональному прожиточному минимуму и составляет в зависимости от глубины бедности семьи 50%, 75% и 100% прожиточного минимума. С 1 января текущего года величина прожиточного минимума проиндексирована на 6,8% и составляет в среднем по РФ 18 тыс. 939 рублей, а средний размер прожиточного минимума на ребенка составил 18 тыс. 371 руб.

Почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году - многодетная; это 1,7 млн семей, отметила вице-премьер.

"Для решения вопроса, который озвучила семья (Баязитовых на прямой линии - ИФ), мы в правительстве совместно с заинтересованными федеральными органами выработали согласованные предложения, позволяющие сохранить за многодетными семьями право на получение единого пособия в случае незначительного превышения доходов", - сообщила Голикова.

С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения пособия составит 1 тыс. 894 руб. в среднем по России. По оценке, число детей, которым будет назначено единое пособие по новому правилу, составит 231,2 тыс. человек; это 73,8 тыс. семей. На эти цели будет дополнительно выделено в 2026 году из бюджетов всех уровней 25,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 20 млрд рублей.

"Надо запустить эту систему как можно быстрее", - заявил Путин и спросил, в какие сроки заработает новая система.

Голикова сообщила, что если все пройдет идеально, то к маю текущего года все решения будут приняты, но многодетным, ранее лишившимся пособий, заплатят за прошедшие с 1 января 2026 года месяцы.

"Хорошо, отлично, это правильно. И я попрошу администрацию президента подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом. Это первое. Второе, Татьяна Алексеевна, нужно посмотреть, как это работает на практике, а потом, исходя из этого, принимать, возможно, другие решения, либо как-то корректировать эти, принимаемые нами сегодня", - добавил Путин.