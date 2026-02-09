Минтруд подготовил поправки о праве семей на ежемесячное пособие на детей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пособие для малообеспеченных семей с детьми будет выплачиваться, если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума, предусматривают поправки правительства, одобренные на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Минтруда подготовило такие поправки к законопроекту № 1075364-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" в соответствии с поручением президента от 23 декабря, 2026 года, сформулированном после прямой линии.

Предлагается предоставить право на назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным семьям, среднедушевой доход которых не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Такое право будет распространяться на граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет и относящихся к категории многодетной семьи, которые повторно обратятся за назначением единого пособия в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за назначением пособия.

Это положение будет применяться однократно в течение всего периода реализации такими гражданами права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусматривают поправки.

В настоящее время право на такое ежемесячное пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Кроме того, "в целях усиления адресности единого пособия" поправками предлагается установить в качестве условия возникновения права на предоставление единого пособия продолжительность проживания заявителя на территории РФ в статусе российского гражданина не менее пяти лет, за исключением граждан, приобретших гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ либо в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, либо являющихся гражданами РФ, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, или членами их семей, либо являющихся ветеранами боевых действий.