Поиск

Минтруд подготовил поправки о праве семей на ежемесячное пособие на детей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пособие для малообеспеченных семей с детьми будет выплачиваться, если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума, предусматривают поправки правительства, одобренные на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Минтруда подготовило такие поправки к законопроекту № 1075364-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" в соответствии с поручением президента от 23 декабря, 2026 года, сформулированном после прямой линии.

Предлагается предоставить право на назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным семьям, среднедушевой доход которых не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Такое право будет распространяться на граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет и относящихся к категории многодетной семьи, которые повторно обратятся за назначением единого пособия в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за назначением пособия.

Это положение будет применяться однократно в течение всего периода реализации такими гражданами права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусматривают поправки.

В настоящее время право на такое ежемесячное пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Кроме того, "в целях усиления адресности единого пособия" поправками предлагается установить в качестве условия возникновения права на предоставление единого пособия продолжительность проживания заявителя на территории РФ в статусе российского гражданина не менее пяти лет, за исключением граждан, приобретших гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ либо в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, либо являющихся гражданами РФ, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, или членами их семей, либо являющихся ветеранами боевых действий.

Минтруд Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля

Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

 Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

 По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

 МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });